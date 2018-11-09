ÖSYM 2019 yılının sınav takvimini açıkladı!

ÖĞRENCİ Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin 2019 yıllarında yapacağı sınavlar netleşti. Yayımlanan listede, başvuru tarihleri, sınav tarihleri, sınav sonuçları açıklanma tarihleri bulunuyor.

2019 YKS (TYT-AYT) SINAVI NE ZAMAN?

2019 YKS sınav başvuruları, 12 Şubat 2019 tarihinde başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. YKS sınavı birinci oturum (TYT) 15 Haziran 2019 tarihinde, YKS sınavı ikinci-üçüncü (AYT-YDS) oturum 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak. YKS sınav sonuçları, 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.

2019 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2019 DGS sınav başvuruları, 26 Nisan 2019 yılında başlıyor, 6 Mart 2019 tarihinde sona eriyor. DGS sınavı, 30 Haziran 2019 tarihinde yapılıyor. DGS sınav sonuçları, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanıyor.

2019 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2019 KPSS lisans sınav başvuruları, 3 Mayıs 2019 tarihinde başlıyor, 15 Mayıs 2019'da sona eriyor. Sınav 5 oturumda gerçekleşecek:

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) sınavı, 14 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün sınavı,20 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün sınavı, 21 Temmuz 2019 tarihinde;

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı, 28 Temmuz 2019 tarihnde yapılacak.

2019 KPSS sınav sonuçları, (hepsi) 29 Ağustos 2019 tarihinde ÖSYM sonuç sayfasında açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanma saatleri, kurum tarafından açıklanmadı.

DİKKAT!

KPSS Önlisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları, 2019 yılında yapılmayacaktır. Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 16:03