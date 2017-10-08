ÖSO’ya destek için top atışları yapıldı

TÜRKİYE, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde bir yandan Türkiye kentin güvenliği için intikal hazırlığına girişmişken, diğer yandan Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor.
Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktada bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.
Bugün ise sınırdan top atışları yapıldı. Top atışlarının Özgür Suriye Ordusuna destek için yapıldığı öğrenildi.
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