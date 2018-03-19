ÖSO'dan müthiş destek: Türkiye emir versin girelim!

Afrin'de Türk bayrağı ve ÖSO bayraklarının yanında Türkmen bayrakları da gönderde dalgalandı. ÖSO bileşenleri arasındaki Türkmen gruplar, PKK'ya karşı elde edilen zaferi binalara mavi beyaz ay-yıldızlı bayrak dikerek kutladı.

Emir gelmesi halinde halen PKK kontrolündeki ilçeyi temizleyebileceklerini bildirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, önemli ÖSO komutanlarına göre, Tel Rıfat'a girilmesi halinde temizlik bir günde biter.

ZEYTİN Dalı Harekâtı'nda görev alan ÖSO grupları, Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Tel Rıfat kasabası için 'hazırız' diyor.

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