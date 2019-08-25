Flaş HaberManavgat'a şehit ateşi düştü!
Osmaniye'ye iki şehit ateşi birden düştü
Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekatında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın Osmaniye'de yaşayan ailelerine acı haber verildi
GÜNDEM 25.08.2019, 18:00 25.08.2019, 18:01 Enes Subaşı
SÖZLEŞMELİ Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, 'Pençe-3' harekatında teröristlerle girdikleri çatışmada şehit oldu. Şehit Yılmaz'ın Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, şehit Aslan'ın ise Düziçi ilçesinde yaşayan ailelerine acı haber, askeri yetkililerce verildi. Şehit Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan'ın cenazeleri, yarın Osmaniye'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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