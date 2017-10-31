Osman Mayatepek'in vefatının 1'inci yıldönümü

ENVER Paşa ve Osmanlı Hanedanı'ndan Naciye Sultan'ın torunu olan, aşığı olduğu Alanya'nın Brezilya Fahri Konsolosu olarak görev yaparken 31 Ekim 2016 günü akşam saatlerinde kaybettiğimiz Yeni Alanya Yazarı, diplomat ve işadamı merhum Osman Mayatepek bugün kabri başında dualarla anılacak. Yeni Alanya Ailesi olarak, asla unutulmayacak bir isim olan merhum Osman Mayatepek'i saygı ve rahmetle anıyoruz.