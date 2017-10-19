Osman Kavala havalimanında gözaltına alındı

SİVİL toplum çalışmalarıyla bilinen işadamı Osman Kavala, Gaziantep dönüşü, Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Kavala'nın "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı, İletişim Yayınları'nın sahibi işadamı Osman Kavala, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polisin sivil toplum çalışmaları yapılan Anadolu Kültür A.Ş. ofisinde arama yaptığı bildirildi.



UÇAKTA GÖZALTI



Kavala'nın Gaziantep'te Alman Goethe Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bir projenin toplantısından döndüğü sırada gözaltına alındığı ifade edildi. Polisin Kavala'nın uçaktan inmesine izin vermeden, uçağa binerek gözaltı yaptığı bildirildi.



Kavala Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kavala'nın eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ayşe Buğra ve avukatlarının da emniyete geçtikleri ifade edildi.



BİLGİSİNE BAŞVURULACAK



Polisin, Kavala'nın gözaltına alınma gerekçesi konusunda "gizli bir soruşturma" ifadesi dışında bilgi vermedi. Kavala'nın "kısıtlılık kararı olan bir savcılık soruşturması" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı kaynakları da, sorular üzerine, "15 Temmuz öncesindeki bazı toplantılar konusunda Kavala'nın bilgisine başvurulacağını" söylediler.