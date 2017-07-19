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Oryantal çıkartılan şenliğe tepki

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde 15 Temmuz haftasına rastgelen şenlikte dans programı içinde yer alan oryantal gösterisi sosyal medyada tepkilere neden oldu

Oryantal çıkartılan şenliğe tepki

Isparta’nın Yenişarbademli ilçesinde 15 Temmuz haftasına rastgelen şenlikte dans programı içinde yer alan oryantal gösterisi sosyal medyada tepkilere neden oldu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:03
Oryantal çıkartılan şenliğe tepki
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YENİŞARBADEMLİ ilçesinde CHP’li belediye tarafından bu yıl 9'uncu Pınargözü Şenlikleri 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi. 9 saat süren program kapsamında dans gösterisi de sunuldu. 15 Temmuz haftasına rastgelen şenlikte dans programı içinde oryantal gösterisi yer alması tepkilere neden oldu.Tepki gösterdiler

Sosyal medyada gösteriye ilişkin fotoğrafların yayınlanmasını ardından bazı sosyal medya kullanıcıları bu duruma tepki gösterdi. Tepkilerde "Yenişar'ın kültürünün neresinde dansöz oynatmak var. 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde tüm yurtta şehitlerimiz için çeşitli etkinlikler yapılırken dansözde neyin nesi? Yenişar’a hiç yakışmadı. Bu programı düzenleyenleri de katkı sağlayanları da sosyal medya aracılığıyla reklamını yapanları da esefle kınıyorum. İnşallah Yenişarbademli en kısa zamanda bu zihniyetten kurtulur ve özüne kültürüne uygun yönetime kavuşur. ‘Zengin ve kültürel şölen derken hangi kültürden bahsediyorsunuz?" gibi ifadelere yer verildi.
Bazı kullanıcılar da tepkilere eleştiri getirerek, oryantal konunun saptırıldığını ve şenliğe katılmayan kişilerin eleştirmesinin doğru olmadığını belirterek Yenişarbademli Belediyesine destek verdi.
"Programın bütününe bakın"

Eleştirilere yanıt veren Yenişarbademli Belediye Başkanı Mustafa Erdem, şenliğin 9 saatlik bir program dahilinde yapıldığını belirterek, "Programın içinde mehter gösterisi de vardı. Program dahilinde dans grupları, konserler vardı. 9 saatlik program Kur’an-ı Kerim okunması ve duaların edilmesiyle başladı. Bir gün öncesinde demokrasi nöbeti tutuldu. Birileri bir şey yazmış dansöz oynattılar diye. Niye sadece buraya takılıyoruz. İki muhalif tepki vermiş. Orada pozitif tepkiler de var. Onlar niye görülmüyor? 5 yıldızlı otellerde gösteri yapan dans grupları vardı. Biz orada tek dansöz çıkarıp oynatmış değiliz. Daha önceden planmış bir program. Elimizde listemiz var. Belediye Meclis kararlarıyla alındı. Herkesin haberi var. Vali beyin tavsiyesiyle programı bir gün sonraya aldık. Geçen sene 15 Temmuz’daydı şenlik, iptal edildi. Bu sene 15 Temmuz’da yapılacaktı. Vali bey bu programın bir gün sonrasına alınmasını istedi. Biz de Vali beyin tavsiyesiyle programı bir gün sonrasına aldık. 15 Temmuz’da başka türlü bir kutlama zaten yapılmayacaktı. Bu geleneksel olarak her yıl düzenlenen bir şenlik. Bir gün önce demokrasi nöbetine katıldık. Bayrak dağıttık. Ondan sonra 9 saatlik program içinde bir dans gösterisi olmuş ‘vay efendim dansöz oynattı.’ Burada nereye varılmak isteniyor. Biz dinsiz, imansız değiliz. Programın bütününe bakmak lazım. Mehter çalınmış Kur’an okunmuş. Dans grubu Orta Asya'dan günümüze Türk kültürünün yaşam biçimin 45 dakikalık bütünsel bir gösteri olarak sunmuş. Bunun içinde üç dakikalık oryantal sunumu var. Yok ‘dansöz oynattılar. Bir sürü de fotoğraf paylaşmışlar’ Alakası yok. Dansöz oynatmadık, rakı sofrası kurmadık. Böyle bir şey yok. Bir bütünlük içinde bir şenlik tertipledik. Şenliğe gelmeyen kişiler başka yerlerden böyle bir yazı yazıyor. Şimdi ne yaparsın?" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
IspartaOryantalŞenlik
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