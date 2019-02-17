Ortaylı: Dünyayı kapitalistler ve komünistler kirletti

YENİ kitabı 'Bir Ömür Nasıl Yaşanır' kitabı hakkında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Gençler sürekli konferanslar vereyim, anekdotlar anlatayım, önemli kararlar arifesinde onlara tavsiyelerde bulunayım istiyor. Eh, kapı kapı gezecek değilim. Oturduk bu kitabı hazırladık. Ama sadece gençler için değil, herkese yönelik bir şeyler söylemeye gayret ettik. Öğrenmek, olan bitene dikkat etmek ve yöntemli yaşamak gerekir" ifadelerini kullandı. Kitapta, "Tatsız bir çağdayız. Dünyamızın kısa zamanda büyük fiziki problemlerle karşılaşacağı söyleniyor" ifadelerine açıklık getiren Ortaylı, "Bizim gençliğimizde kapitalistlerin ideolojisi vardı, komünistlerin ideolojisi vardı. Bunların ikisi birlikte dünyayı kirletti. Halbuki mühim olan insanların sağlığı ve bu dünya üzerinde güzel yaşamalarıdır. Ömür çok kısa. Yaşamımızı renklendirmemiz ve yararlı hale getirmemiz lazım. Saçmalıklarla kaybedecek vaktimiz yok. Boş değil, hoş yaşamamız lazım" diye konuştu. "Kiminle arkadaşlık yaptığınız mühim" diyen Ortaylı, şöyle devam etti: "Ben kendi arkadaşlarımda da, görüp tanıdığım insanlarda da bunu aradım. Her biri bana bir bakış açısı sunmuştur, bir boyut getirmiştir. Bana bir değer katmıştır. Bu bakış yanlış bir bakış da olabilir; sorun değil, zaman bu yanlışlığı giderecektir. Ayrıca illa aynı değer yargılarına sahip olduğunuz insanlarla arkadaşlık kurmanız da gerekmez. Bilakis, insan herkesten bir şey öğrenir. Yeter ki bu farklılıklardan yararlanın. Yanlışa saplanacağım diye dert etmeyin, sabit kalmayın.' Ortaylı, "Eskiden solcuların bir lafı vardı: 'Biz halkız' derlerdi. Onun gibi söyleyecek olursak, 'Biz insanlarız!' Kendi çizgini çizdiğin zaman kimse sana istemediğin bir şeyi yaptıramaz" dedi.