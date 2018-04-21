Ortalık kızışıyor! İran'dan tehdit!

RUHANİ devlet televizyonuna yaptığı bir konuşmada ayrıntıya girmeden, Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın bir sonraki ay karardan ayrılma olasılığına işaret ederek "Atomik Enerji Organizasyonumuz bekledikleri ve beklemedikleri eylemler için tamamen hazırlandı," dedi.