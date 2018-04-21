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Ortalık kızışıyor! İran'dan tehdit!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, İran'ın atom ajansının "beklenen ve beklenmedik" tepkilere hazır olduğunu söyledi

Ortalık kızışıyor! İran'dan tehdit!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi halinde, İran'ın atom ajansının "beklenen ve beklenmedik" tepkilere hazır olduğunu söyledi

21 Nisan 2018 Cumartesi 10:01
Ortalık kızışıyor! İran'dan tehdit!
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RUHANİ devlet televizyonuna yaptığı bir konuşmada ayrıntıya girmeden, Cumhurbaşkanı Donald Trump'ın bir sonraki ay karardan ayrılma olasılığına işaret ederek "Atomik Enerji Organizasyonumuz bekledikleri ve beklemedikleri eylemler için tamamen hazırlandı," dedi.

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İranHasan RuhaniTehdit
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