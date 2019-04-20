Ortalığı karıştıracak iddia: Tahliye olur olmaz kaçırıldı!

ADNAN Oktar grubuna düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Tuba Babuna, 9 ay sonra sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye oldu. 15 Nisan'da tahliye olan Tuba Babuna'dan haber alınamıyor. Anne Babuna, kızının örgüt tarafından kaçırıldığını iddia etti.

"ÖRGÜT TARAFINDAN KAÇIRILDI"

Anne Babuna yaptığı açıklamada, "Bizim bilmediğimiz bambaşka bir yere götürülüyor örgüt tarafından, haber alamıyorum. Normalde bizim evimizde olması gerekiyordu. Çünkü rahatsızlığı var. Bu hastalığı 2-3 yıl önce örgütteyken başlamış. Çocuklarımı bu örgütten kurtarmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

"İLK İŞİ ADRESİNİ DEĞİŞTİRMEK OLDU"

Tuba babuna... Adnan oktar'la 31 yıl önce 18 yaşındayken tanıştı.Daha sonra kardeşleri; Oktar Babuna, Eda Babuna, Ceyda Ertüzün ve Hüma Babuna'yı da örgüte dahil etti. Ailesi yıllarca onları örgütten kurtarmaya çalıştı ama olmadı... 19 temmuz 2018'de yapılan operasyonda tutuklananlar arasında Tuba Babauna da vardı. 15 Nisan'da tahliye edilen Tuba Babuna gideceği adres olarak Kadıköy'deki ailesinin binasını göstermişti. Tahliye olduktan sonra buraya gelmedi. Ailesinin iddiasına göre ilk işi adresini değiştirmek oldu.