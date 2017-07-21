'Ortalama hız sistemi' uygulaması ile trafik kaza sayısı azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

ÜLKEMİZDE son 5 yılda meydana gelen yaralamalı ve ölümlü 18 bin 479 trafik kazalarında; 1.082 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 36 bin 507 vatandaşımız yaralanmıştır. Sadece 2016 yılında ise 246 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Meydana gelen trafik kazalarından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önüne geçebilmek adına otoyollarda ortalama hız koridoru şeklinde Elektronik Denetim Sistemleri kurulmuş, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren de uygulamaya geçilmiştir. Bu sistemle; sürücülerin hız limitleri üzerinde araç kullanmalarını engellemek, aşırı hız nedeniyle ölümle sonuçlanan kazaların sayısını azaltmak, egzoz emisyonlarının doğaya verdiği zararı en aza indirmek ve aşırı hıza bağlı yüksek yakıt sarfiyatının ithalat üzerindeki yükünü hafifletmek amaçlanmıştır.

Uygulamanın başladığı 2017 yılı ile 2016 yılının 01-19 Temmuz tarihleri arasındaki gerçekleşen trafik kazaları karşılaştırıldığında; Ölümlü trafik kaza sayısındayüzde 53,3, ölü sayısında yüzde 63,6, yaralanmalı trafik kaza sayısında yüzde 28,3, yaralı sayısında yüzde 46,2, meydana gelen toplam trafik kaza sayısında ise yüzde 29,7 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Sisteme uyum sağlayarak trafik güvenliği konusunda duyarlılığını gösteren vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunarız. "