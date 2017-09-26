Ortak tatbikat açıklaması!

KUZEY Irak’taki bağımsızlık referandumunda oy verme işlemleri sona ererken Irak’tan bir son dakika haberi geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak sınırındaki tatbikatı 8’inci gününde. Irak hükümeti de tatbikata katıldıklarını duyurdu.

Irak Savunma Bakanlığı Türk Ordusu’yla sınırda ortak manevraların başladığını duyurdu.

Habur Sınır Kapısı’na 3 kilometre mesafedeki tatbikatta, çok sayıda zırhlı araç ve tankın manevra kabiliyeti sınanıyor.

TSK’DAN DA AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 18 Eylül 2017 tarihinde Silopi Habur bölgesinde icra edilmeye başlanan tatbikatın üçüncü safhasına geçildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017 tarihinde başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir” denildi.