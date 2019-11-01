Ortak basın toplantısına damga vuran "29 Ekim" gafı
Gürcistan Başbakanı Gakharia'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında çevirmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili tebriği "29 bayramınızı kutluyorum" şeklinde tercüme etti.
GÜNDEM 31.10.2019, 15:06
TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. İki lider, yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan'dan sonra konuşmaya başlayan Gürcü lider, Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gakharia'nın bu sözlerini Türkçe'ye çeviren Tercüman "29 bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
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