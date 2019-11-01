Ortak basın toplantısına damga vuran "29 Ekim" gafı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'yı kabul etti. İki lider, yaptıkları görüşme sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Erdoğan'dan sonra konuşmaya başlayan Gürcü lider, Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Gakharia'nın bu sözlerini Türkçe'ye çeviren Tercüman "29 bayramınızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.