Ormanlık alanda büyük yangın

KONYA'da ormanlık alanda çıkan ve hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Merkez Meram ilçesi Gümüştepe mevkisindeki ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzeren bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Arazinin dik ve eğimli olmasından dolayı ekipler, yangını kontrol altına almak için zor anlar yaşıyor.Dozerler yardımıyla hareket eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da kazma ve küreklerle destek veriyor.Çok sayıda itfaiye aracının bulunduğu mevkiye, yangın söndürme helikopteri istendi.Öte yandan polis, yangınla ilgisi bulundukları şüphesiyle kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
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