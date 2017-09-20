Ormandaki İngiliz anahtarlı işkencede korkunç gerçek ortaya çıktı!

GAZİANTEP'TE iş yerinden kaçırıldıktan sonra ormanda bir ağaca bağlanarak demirle darp edilen Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Başkanı Sevilay Çete Kale'ye saldıranın kimliği şok etti. Kale'nin şiddet gördüğü için yardım ettiği kadının kocası Ali Kocatürk tarafından kaçırıldığı ortaya çıktı.

İNGİLİZ ANAHTARIYLA DÖVÜLDÜ

Sevilay Çete Kale, Batıkent Mahallesi'nde danışmanlık hizmeti verdiği iş yerinden 1'i kadın 4 saldırgan tarafından önceki gün kaçırıldı. Olay sırasında kızı Duygu Bilir Kale Akınal ve kocası Uğur Kale de bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Olayla ilgili hemen soruşturma başlatan Gaziantep Polisi, kaçırılan Kale'nin kızı ve eşinin ifadeleri doğrultusunda saldırganların araç plakalarını tespit etti. Araştırmalar sürerken, Kale'nin bir taksiye bindirilip Şehitkâmil Devlet Hastanesi'ne gönderildiği bilgisi geldi. İfadesi alınan kadın, kaçırılıp gözü bağlı şekilde ormanlık alanda bir ağaca bağlandığını, İngiliz anahtarıyla darp edildiğini söyledi. Polis, düzenlediği operasyonda 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULUYORDU

İnsanlık dışı bir saldırıya sahne olan kaçırma olayına karışanlardan birinin, Sevilay Çete Kale'nin oğlu Kılıç Kale'nin eski çalışanı Ali Kocatürk olduğu belirlendi. Kocatürk'ün, uyumsuz davranışları yüzünden işten çıkarıldığı, eşine ve çocuklarına şiddet uyguladığı için Sevilay Çete Kale'nin girişimleriyle evden uzaklaştırıldığı saptandı.

''ŞİKAYETİMİİN SONUNA KADAR ARKASINDA OLACAĞIZ''

Kale'nin avukatı Nesrin Tuncel, "Bunu sindiremeyen Kocatürk, günler öncesinden müvekkilimi mesaj ve telefon yoluyla tehdit etmiş, sonrasında da babası, kız kardeşi ve erkek kardeşi ile bu saldırıyı gerçekleştirmiştir. Biz de bir kadın hakları savunucusuna, bundan da ötesinde bir kadına bu denli şiddet uygulayan kişilerden şikâyetçi olduk. Şikâyetimizin sonuna kadar arkasında olacağız" dedi.