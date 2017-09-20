Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Ormanda aç kalan köpeklere bisikletle mama götürüyorlar

İstanbul'da “Hayata Dokun” sloganı ile aç ve susuz kalan köpekler için harekete geçen bisikletli bir grup genç, belirli günlerde bisikletleriyle ormana giderek köpekler için mama ve su bırakıyor

Ormanda aç kalan köpeklere bisikletle mama götürüyorlar

İstanbul'da “Hayata Dokun” sloganı ile aç ve susuz kalan köpekler için harekete geçen bisikletli bir grup genç, belirli günlerde bisikletleriyle ormana giderek köpekler için mama ve su bırakıyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:34
Ormanda aç kalan köpeklere bisikletle mama götürüyorlar
banner404

SEYYAH Yardıma Giden Yol Platformu, Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilciliği ve Parazit Bisiklet Grubu üyeleri, “Hayata Dokun” sloganı ile ormandaki aç ve susuz köpeklere yardım ediyor. Belirli günlerde bisikletleriyle ormana giden gençler, burada kaplar içerisinde mama ve su bırakıyorlar. Grup üyeleri aç köpekler için oluşturdukları bu farkındalığa seslerini duyurabildikleri tüm insanları davet ediyor.

"Bu farkındalığa sizler de ortak olun"

Grup kurucusu Ömer Ulunyege, “Eyüp Pirinçi köyündeyiz. Bugün burada doğada yaşayan hayvanlara mama ve su yardımı yapmaya geldik. Bugün buraya iki bisiklet grubu, Bisikletliler Derneği Gaziosmanpaşa Temsilciliği, Parazit Bisiklet Grubu ve Seyyah Yardıma Giden Yol olarak biz bugün buradayız. Burada 200, 300, belki de daha fazla köpek var. Sıcak aylarda özellikle suya ihtiyaçları var. Gönüllü arkadaşlarımız ve ekibimizdeki arkadaşlarımızla beraber bugün buraya geldik. Şuan burada hem su hem mama veriyoruz. Sizleri de buraya davet ediyoruz. Bu duyarlılığa, bu farkındalığa sizler de ortak olun. İsterseniz bizimle gelin, isterseniz siz kendiniz aracınızla buraya ulaşabilirsiniz” dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulOrmanKöpekBisikletMamaHayata Dokun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim