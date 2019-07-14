Ormana yapılacak 553 villa için binlerce ağaç kesilecek

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan İstanbul Beykoz’daki Kuzey ve Güney Kirazlı ormanlarına yapılması planlanan 553 villa için ağaçları kesmek üzere koruma kuruluna izin başvurusu yapıldı. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik ormanlık alanı kapsayan proje sahasında binlerce ağaç bulunuyor.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Beykoz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik Kuzey Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına 481 milyon lira yatırım bedeliyle 553 adet villa yapmak üzere 2018 yılının temmuz ayında Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusu yapılması ile gündeme gelmişti. Villaların yapılacağı özel orman alanı, eski CHP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ'a ait. Merter ailesi ve KİPTAŞ'ın, Özyazıcı İnşaat ile arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” bulunuyor. Özyazıcı İnşaat'ın sahibi Ahmet Özyazıcı. Özyazıcı, 553 villa projesinin yüklenicisi olan ZRS İnşaat'ın da yönetim kurulu başkanı yardımcısı. ZRS İnşaat'ın yönetim kurulu başkanı ise Turkuvaz Medya Grubu'nun da Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Faruk Kalyoncu.

İnşaat sahasında 4 bin 474 ağaç

Kamuoyunun tepkisine neden olan villa projesi için hazırlanan tanıtım dosyasına göre ormanda belirlenen “yapılaşma ön izin sahası” içerisinde 11 bin 328 adet, bağlantı yolu alanlarında ise 284 adet olmak üzere toplam 11 bin 612 adet ağaç tespit edildi. Analizler sonucunda inşaatın yapılacağı saha içerisinde 4 bin 474 adet ağaç sayıldı. Saha genelinde sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya ağaç türleri bulunuyor.



Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan ormana 553 villa projesini hayata geçirmek için son olarak 15 Mayıs 2019 tarihinde bir adım daha atıldı. 553 villa projesinin yüklenicisi ZRS İnşaat 15 Mayıs günü İstanbul 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na “Ağaçların kesimi, yolların tesviye edilmesi ve zemin etüdü yapılması” için izin başvurusu yaptı. Başvuru, 12 Temmuz 2019 tarihli kurul toplantısının gündemine alındı. Şu an kuruldan çıkacak karar bekleniyor.

İmar planı yapılmıştı

Ormana yapılacak villa projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 30 Kasım 2018 günü “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı vermişti. 14 Aralık 2018 tarihinde de jet hızıyla imar planları hazırlanmıştı.

Plana göre özel ormanın bulunduğu parsellere 2 katlı villalar yapılacak. Özel orman alanı dışında kalan parseller ise yol ve park olarak düzenlenecek. Sit derecesi “Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak tanımlanan alanda yapılaşma yatay olarak yüzde 6'yı geçemeyecek. Yapı alanları içerisinde kalmak kaydıyla “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanlarında” eğlence ve spor tesisi yapılabilecek. 553 villada, 2 bin 212 kişinin yaşaması planlanıyor.