Orman yangını panik yarattı
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı
GÜNDEM 17.09.2019, 17:34 17.09.2019, 17:36
ORHANELİ'NİN Akçabük mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter desteği de sağlanırken, alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
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