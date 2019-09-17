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Orman yangını panik yarattı

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı

GÜNDEM 17.09.2019, 17:34 17.09.2019, 17:36
Orman yangını panik yarattı
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ORHANELİ'NİN Akçabük mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, saat 16.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Helikopter desteği de sağlanırken, alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale başlatıldı. 

#Orhaneli #Bursa
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