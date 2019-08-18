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Orman yangını! Ciğerlerimiz yanıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

GÜNDEM 18.08.2019, 12:13 Enes Subaşı
Orman yangını! Ciğerlerimiz yanıyor
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AKGEDİK Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
 
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
 
Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi.

#milas #Orman yangın
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