Orman yangını: Ciğerlerimiz kül oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Kalesi çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. 10 dekarlık alana yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
GÜNDEM 22.09.2019, 08:51 22.09.2019, 09:00
YANGIN, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıuşağı Mahallesi Kozan Kalesi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yaklaşık 10 dekarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince devam ediyor.
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|4
|7
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|7
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|5
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|4
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|4
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|2
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|8
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|7
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|6
|7
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|6
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|6
|6
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|5
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|5
|4
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|5
|3
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|O
|P
|1. Granada
|5
|10
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|4
|10
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|8
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|8
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|8
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|7
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|5
|7
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|4
|7
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|7
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|4
|5
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|5
|5
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|5
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|5
|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|5
|2
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|4
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