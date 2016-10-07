'Örgütün dengesi bozudldu!'

TÜRKİYE'DE PKK'lı teröristlerin yoğunlaştığı 12 önemli ve kritik noktadan biri olan Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe-Madur bölgesinde güvenlik güçlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda, örgütün sözde "Çemçe bölge sorumlusu" Hakkı Serhat öldürüldü. Etkili operasyonlar sonucunda, Karadeniz'e açılma hesabı yapan terör örgütü PKK'nın dengesinin bozulduğu ve ağır darbe aldığı bildirildi. Kars Valisi Rahmi Doğan, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, "İlimizde 3 kritik bölge bulunmakta, bunlardan birisi Kağızman'daki Çemçe-Madur, Sarıkamış'ta Bolaylı ormanları ile Ardahan Göle ile Erzurum Şenkaya arasında yer alan ve Kars'a sınır olan bölge." dedi.

Göreve başladığı günden itibaren terörle mücadele kapsamında operasyonların devam ettiğini hatırlatan Doğan, "Göreve başladığımdan itibaren yaptığımız operasyonlarda, Sarıkamış'ta 4 terörist ölü olarak ele geçirildi, 2 terörist ise canlı olarak yakalandı. İki hafta önce yine Çemçe-Madur bölgesinde yaptığımız bir operasyon 3 terörist öldürüldü. İki gün önce de yine Çemçe-Madur bölgesinde 6 terörist öldürüldü, bir tanesi ise canlı olarak ele geçirildi." diye konuştu.

Doğan, yakalanan teröristlerin ifadeleri doğrultusunda yeni operasyonlar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Canlı olarak ele geçirilen teröristlerin yer göstermesi ve ifadelerindeki beyanları, bizi yeni operasyonlara sevk etti ve terör örgütünün el yapımı patlayıcı ve birtakım bombalama eylemlerini bu vesileyle engellemiş olduk. Örgütün özellikle Kars Digor ve Kağızman bölgesinde halk ayaklanması şeklinde birtakım planlama çalışmaları var ancak bunların tamamı devlet olarak yakın takibimizde ve gerekli tüm tedbirleri almış vaziyetteyiz, bu yönde operasyonlarımız devam edecektir." ifadesini kullandı.

- "Operasyonlarımız örgütün ayarını bozdu"

Kars'ta terör örgütünün bitirilmesi adına operasyonların yoğun şekilde devam ettiğini anlatan Vali Doğan, "Operasyonlar en şiddetli şekliyle devam ediyor. Kars'ın şöyle bir önemi var. Terör örgütü Çemçe-Madur bölgesinden Karadeniz'e açılmaya çalışıyor, Sarıkamış üzerinden Ardahan, Göle, Artvin ve Trabzon'a doğru Karadeniz'e açılmayı planlıyor. Operasyonlarımız sayesinde örgütün dengesi, ayarı bozuldu ve istediği neticeleri alamıyorlar." şeklide konuştu.

Doğan, Çemçe-Madur bölgesinin Türkiye'deki en kritik yerlerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Son yaptığımız operasyonda öldürülen teröristlerden biri Çemçe bölge sorumlusu ve Kağızmanlı. Dolayısıyla bu kişinin alınmış olması oradaki terör örgütü mensuplarının ciddi anlamda moralini bozdu ve ne yapacaklarını bilmez vaziyetteler. Çemçe-Madur bölgesi Türkiye'deki en kritik bölgeler arasında yer alıyor ve biz bu bölgeye yönelik olarak yaz başında bir Komando Taburu konuşlandırdık. Bu komando taburunun yaptığı operasyonlar neticesinde terör örgütü Çemçe-Madur bölgesinde çok rahat hareket edemez hale geldi. Kritik noktalarına yaptığımız operasyonlarla terör örgütüne zayiat verdirdik. İnşallah kar kış gelmeden terör örgütünü bu bölgeden temizlemeyi hedefliyoruz." Operasyonlara çevre illerden de güvenlik güçlerinin destek verdiğini aktaran Doğan, "Civar illerimizle birlikte çalışıyoruz, Erzurum ve Ağrı illeri ile ortaklaşa operasyonlar yapıyoruz. Çünkü bu noktadan örgüt diğer alanlara terör örgütü mensuplarını yönlendiriyor ve lojistik ihtiyacını karşılıyor, biz bu anlamda Çemçe-Madur'da kış döngüsünü engelleyebilmek hem de diğer bölgelere geçişleri engelleyebilmek açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Örgüt lojistik destek arayışı içinde"

Vali Doğan, PKK'yı kış hazırlığı yapmadan bölgeden temizlemeye çalıştıklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Şu anda operasyonlar çok yoğun şekilde devam ediyor ama bu bölgeler çetin, bu bölgelerde örgütün yapılanması var. Nasıl ki Çukurca'daki büyük bir operasyonla Çukurca temizlendiyse bu bölgede de benzer temizlik çalışması var. Örgüt şu anda kış şartları için hazırlık yapma niyetinde ancak biz yaz kış demeden bunlara fırsat vermemeye, bunları kış hazırlıklarını yapmadan bölgeden temizlemeye çalışıyoruz. Örgüt şu anda lojistik destek arayışı içerisinde, bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kalabileceği alanlar üzerinde çalışıyor. Bizim de bu yönde yakın takibimiz devam ediyor, bu yöndeki çalışmalarımız, operasyonlarımız sürüyor." - "300 kiloluk el yapımı patlayıcı bulduk ve imha ettik" Sağ olarak ele geçirilen teröristlerin ifadeleri doğrultusunda bazı bilgilere ulaştıklarına işaret eden Doğan, şöyle devam etti: "Ele geçirdiğimiz terör örgütü mensuplarının gösterdiği mağaralar ve sığınaklarda ciddi anlamda döküman ve lojistik malzeme ele geçirildi. Bunlardan bir tanesi çok önemli. Bizim Dibekkaya köyünde canlı yakalanan örgüt mensubunun gösterdiği yerde, 300 kiloluk bir el yapımı patlayıcı bulduk ve imha ettik. Burası şu açıdan kritik, bizim Çemçe-Madur bölgesi için yapacağımız operasyonda tepenin hakimiyeti açısından tutulması gereken noktaydı, birliklerimizi çıkardığımız zaman örgütün el yapımı patlayıcıyla birliklerimize saldırı düzenlenme ihtimali vardı ancak ele geçirdiğimiz terör örgütü mensubunun ihbar ettiği el yapımı patlayıcıyı imha ederek bu ihtimali bertaraf ettik. Döküman, kışlık malzeme, lojistik malzeme gibi malzemeler de ele geçirdik." Doğan, Karslıların PKK terör örgütüne hiçbir zaman destek vermediğine dikkati çekerek, "Bölgemizde Allah'a şükür vatandaşlarımız terör örgütünün istediği yardım ve desteği sağlamıyor. Terör örgütü her ne kadar vatandaşlarımıza bu yönde taleplerle ve tehditlerle gelse de Kars halkı hiçbir şekilde itibar etmiyor." dedi.

- "Vatandaşlarımız, terör örgütünün beklediği desteği hiçbir zaman vermedi"

Halk desteği alamadığı için terör örgütünün hareket kabiliyeti bulamadığına dikkati çeken Doğan, "Kars halkının destek vermemesi sebebiyle terör örgütü yeterli düzeyde hareket kabiliyeti sağlayamıyor, devlet olarak biz de ciddi operasyonlar yaparak ciddi yol katettik. Göreve başladığım günden bugüne 20 terörist etkisiz hale getirildi, 5 tane terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Bu şunu gösteriyor eğer yöre halkı, terör örgütüne destek vermiş olsaydı onlar çok daha rahat hareket edebilir ve farklı eylemler gerçekleştirebilirdi ancak vatandaşlarımız, terör örgütünün beklediği desteği hiçbir zaman vermedi." Türkiye'de PKK'lı teröristlerin yoğunlaştığı 12 önemli ve kritik noktadan biri olan Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe-Madur bölgesinde, bir süre önce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Çemçe sorumlusu Hakkı Serhat'ın da aralarında bulunduğu 6 terörist öldürülmüş, bir terörist de sağ olarak yakalanmıştı.





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