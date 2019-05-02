Orgeneral F-16'ya bindi, harekata katıldı

Orgeneral Küçükakyüz 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

Orgeneral F-16'ya bindi, harekata katıldı
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MİLLİ Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Küçükakyüz, Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.
 
Burada bayrak törenine katılan Orgeneral Küçükakyüz, üs personeli ve  aileleriyle bir araya geldi.

Personelin Pilotlar Günü'nü kutlayarak hatıra  fotoğrafı çektiren Orgeneral Küçükakyüz, daha sonra F-16 savaş uçağına binerek  bizzat terörle mücadele harekatına katıldı.

Orgeneral Küçükakyüz, gece uçuşunda terörle mücadele harekatı görevini  yerine getiren filo ve bakım personelini de ziyaret etti.
 

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