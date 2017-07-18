Organize suç örgütü elebaşı tutuklandı

"SUÇ işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Veysel Şahin, Sivas'ta tutuklandı.
Veysel Şahin, Koyulhisar ilçesinde ağaçtan düşen babasını İstanbul'daki bir hastaneye götürmek üzere özel uçakla Sivas'a geldi.
Hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yakalama kararı bulunan Veysel Şahin, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda polisler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan zanlı, tutuklanarak Sivas E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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