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Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde bırakılmayacak

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır" dedi. Akar, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Başarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı

Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde bırakılmayacak

Son dakika haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır" dedi. Akar, Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Başarıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı

16 Mart 2018 Cuma 16:19
Org. Hulusi Akar: Şehitlerimizin kanı asla yerde bırakılmayacak
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GENELKURBAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır." ifadesini kullandı. Akar, Afrin Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini söyledi. 

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden Orgeneral Akar'ın "Şehitler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesaj paylaşıldı.

Bir taraftan aziz şehitlerin diğer taraftan da tarihte eşine az rastlanan destan olan Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünün kutlandığını belirten Akar, "Azmin ve imanın çelik ve barut karşısındaki kudretini simgeleyen bu destan, vatanın ve milletin bekası için en ufak bir tereddüt göstermeden canlarını feda etmeyi göze alan ve dönemin en büyük savaş gücü karşısında galip gelen kahramanların eseridir." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale Zaferi'ni Atatürk'ün "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." sözleriyle harekete geçip ölümü hiçe sayarak şehadet mertebesine ulaşan emsalsiz kahramanların zaferi olarak nitelendiren Orgeneral Akar, şunları kaydetti:

"Marmara'ya geçmek için, küçücük bir kara parçasına yüklenen en kesif ordulara karşı kazanılan bu zafer, asil milletimizin iki asırdır devam eden makus talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve öz güveni kazandırmıştır. Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, milli mücadelenin kazanılmasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Asil milletimiz, asırlar boyunca Anadolu'dan Rumeli'ye, Balkanlardan Kafkaslara, Yemen'den Galiçya'ya kadar yedi iklim üç kıtada yüz binlerce vatan evladını şehit vermiştir. Yine Kore'den Kıbrıs'a, Bosna-Hersek'ten Afganistan'a uzanan harekatlarla halihazırda teröristle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen harekatlarda binlerce kahramanımız şehadete yürümüştür. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi.' anlayışıyla hareket eden ordumuzun kahraman şehitlerinden bizlere miras kalan o yüce ruh bugün terörle mücadele harekatı, 15 Temmuz menfur darbe girişimi, Fırat Kalkanı ve halen yürütmekte olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı'nda ortaya konan fedakarlık ve kahramanlıkların da ilham kaynağı olmuştur."

"ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI ASLA YERDE BIRAKILMAYACAK"

"Geçmişte olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğüne, devletin bekasına ve Türk milletinin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit, gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakar ve kahraman evlatları tarafından yok edilecektir." ifadesine yer veren Akar, şehitleri, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik, milli bilinci oluşturan temel değerler ve şanlı geçmişle aradaki bağın en önemli abideleri olarak nitelendirdi.

Şehitlerin minnet ve şükranla hatırlanacağını vurgulayan Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

"Yüreğinizde taşıdığınız vatan, millet ve bayrak sevgisiyle cepheden cepheye koşarken göstermiş olduğunuz cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklar, milletimizin vefa dolu gönlünde daima yaşayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensupları tarafından şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacak, sevdiklerinizin gözyaşlarının hesabı sorulacaktır. Asil milletimizin kahraman evlatları, ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhlarınız şad olsun. Bu anlamlı gün vesilesiyle ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimiz için teröristle mücadelede mübarek kanlarını feda eden tüm şehitlerimizi, terör şehidi vatandaşlarımızı, vatan, millet, bayrak ve vazife uğruna yurt içinde ve dünyanın dört bir köşesinde görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi AkarGenelkurbayAfrinşehitler
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