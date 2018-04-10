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Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 4 sefer yoğun sis nedeniyle iptal edildi

Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan 4 sefer yoğun sis nedeniyle iptal edildi

10 Nisan 2018 Salı 19:20
Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!
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ORDU-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak  seferleri iptal edildi.   
 
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan  bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara  Esenboğa Havalimanı, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası  Havalimanı'ndan yapılması beklenen dört sefer iptal edildi.
Sis nedeniyle bazı uçaklar Samsun Çarşamba Havalimanı'na  yönlendirildi.
 
DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava  ulaşımının normale döneceğini kaydetti.
 
Öte yandan Ordu Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada,  Karadeniz kıyısında etkili olan sisin önümüzdeki üç gün boyunca zaman zaman  yoğunluğunu artıracağı bildirildi.
 
Açıklamada, "Sis nedeniyle başta deniz ve hava ulaşımı olmak üzere  meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."  ifadesine yer verildi.

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Ordu-Giresun
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