Ordu-Giresun Havalimanı'nda ulaşımda aksama!

ORDU-Giresun Havalimanı'nda sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.



Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılması beklenen dört sefer iptal edildi.

Sis nedeniyle bazı uçaklar Samsun Çarşamba Havalimanı'na yönlendirildi.



DHMİ yetkilileri, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceğini kaydetti.



Öte yandan Ordu Valiliğince konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz kıyısında etkili olan sisin önümüzdeki üç gün boyunca zaman zaman yoğunluğunu artıracağı bildirildi.



Açıklamada, "Sis nedeniyle başta deniz ve hava ulaşımı olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.