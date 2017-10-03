Operasyonlar devam ediyor! Gözaltı sayısı 93 oldu

Öte yandan, gözaltı işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 9 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi serbest bırakılırken, 1 kişinin de örgütle bağlantısının olmadığı belirlendi.

Tekirdağ merkezli 35 ilde adresleri tespit edilen aralarında muvazzaf, emekliye ayrılan, istifa eden, ihraç edilenlerin de bulundu subay, astsubay ve uzman çavuş 100 kişiden 93'i gözaltına alındı.

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