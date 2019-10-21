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Operasyon emri bekleyen komandoyu yıldırım çarptı

23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken yıldırım çarpması sonucu yralandı.

GÜNDEM 21.10.2019, 12:00
Operasyon emri bekleyen komandoyu yıldırım çarptı
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BURSA'NIN İnegöl ilçesinde ikamet eden komando uzman çavuş, arkadaşlarıyla birlikte operasyon emri beklerken yıldırım çarpması neticesinde yaralandı.

OPERASYON EMRİ BEKLERKEN YILDIRIM ÇARPTI

Selamettin Naciye Olaştagöz çiftinin oğlu, 23 yaşındaki piyade komando uzman çavuş Doğan Olaştagöz, Suriye sınırında operasyon emri beklerken sağanak yağışın ardından meydana gelen yıldırım düşmesi neticesinde yaralandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Arkadaşları tarafından hemen tedavisi yapılan Doğan Olaştagöz, önce Diyarbakır'a, sonra da Ankara'ya getirildi. GATA'da tedavi göre uzman çavuşun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

#operasyon #komando #yıldırım
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