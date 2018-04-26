Operasyon başladı! 2 terörist...

HAKKARİ Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Hakkari il merkez Kaymaklı-Ördekli bölgesinde faaliyet yürüten PKK/KCK terör örgütü mensupları hakkında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde 25 Nisan 2018 tarihinde söz konusu bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Başlatılan geniş çaplı operasyon neticesinde 26 Nisan 2018 tarihinde çıkan çatışmada 1 terörist ağır yaralı, 1 terörist ölü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Arazinin sarp ve engebeli olmasından yararlanarak kaçmaya çalışan 3 teröristi yakalamak maksadıyla başlatılan arazi arama tarama faaliyetleri halen devam etmektedir” denildi.
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