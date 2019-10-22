Önemli görüşmede dikkat çeken kare!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki son durumları görüşmek için Soçi'de bir araya geldi. Erdoğan görüşme öncesinde "Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" şeklinde konuşurken Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda kapıda karşılaması dikkatlerden kaçmadı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki Rusya Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Erdoğan'ı, Devlet Başkanlığı Rezidansı'na gelişinde Putin karşıladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda bir araya geldi. Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı.

SURİYE MESELESİ KONUŞULACAK

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, Washington ile varılan mutabakat çerçevesinde verilen 5 günlük aranın dolmasına saatler kala, Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir görüşme gerçekleşiyor.

"ÇOK CİDDİ FIRSATLAR SUNACAK"

Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, "Bu davetin bölgede faydalar sağlayacağına inanıyorum. Yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. İkili ilişkileri de ele alma fırsatı bulacağız. Barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Bu görüşmenin Barış Pınarı Harekatı'na çok ciddi fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi.

"İSTİŞARELER VERİMLİ OLACAK"

Görüşme öncesi konuşan Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak" dedi.