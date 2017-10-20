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20 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
20 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Öncüpınar sınır kapısı kapatıldı

Kilis'te bulunan Öncüpınar sınır kapısının geçici olarak kapatıldı

Öncüpınar sınır kapısı kapatıldı

Kilis'te bulunan Öncüpınar sınır kapısının geçici olarak kapatıldı

20 Ekim 2017 Cuma 11:24
Öncüpınar sınır kapısı kapatıldı
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EDİNİLEN bilgiye göre Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı. Sınır kapısında yürütülen teknik çalışmalar nedeniyle kapatıldığı belirtildi. Sınırın önümüzdeki hafta içerisinde yeniden açılması bekleniyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Kilisöncüpınar Sınır Kapısı
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