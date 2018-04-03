Önce tacize uğradı sonra tehdit edildi

İSTANBUL'da yaşayan lise son sınıf öğrencisi B. C. K.'nin (18) hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. B.C.K., 14 yaşında dershane dönüşünde, Murat K. tarafından götürüldüğü apartman boşluğunda taciz edildi. Yakalanan sapık 2 yıl hapis yedi. Genç kız, iki yıl sonra bu kez tarih öğretmeni Abdullah A.'nın tacizine uğradı. Öğretmen okuldan uzaklaştırıldı.

B.C.K. ise Avcılar'daki bir liseye kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Burada da, tanıştığı erkek arkadaşı B.Ç.'nin annesi Banu Ç.'nin, "Avcılar benden sorulur. Seni öldüreceğim" şeklindeki tehditleriyle karşı karşıya kaldı. Banu Ç. ayrıca okul müdürünün kapısını çaldı. Genç kızın okul atılmasını talep etti. İkiliyi savcılığa şikayet eden B.C.K., "Banu Ç.'ye uzaklaştırma, bana da koruma kararı çıkarıldı. Müdür bana, 'Pılını pırtını topla, okulu terk et' dedi. 23 gündür okula gidemiyorum" dedi.

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