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Önce Shu sonra ByLock

15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan örgütün ‘üst düzey imamı’ FETÖ’nün ilk gizli yazışma programının ‘Shu’ olduğunu, ardından ByLock kullanılmaya başlandığını, o deşifre olunca ise darbe gecesi dahil Tango programının kullanıldığını itiraf etti

Önce Shu sonra ByLock

15 Temmuz soruşturmasında tutuklanan örgütün ‘üst düzey imamı’ FETÖ’nün ilk gizli yazışma programının ‘Shu’ olduğunu, ardından ByLock kullanılmaya başlandığını, o deşifre olunca ise darbe gecesi dahil Tango programının kullanıldığını itiraf etti

13 Ekim 2016 Perşembe 10:17
Önce Shu sonra ByLock
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FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ‘üst düzey yetkili imam’ örgütün hangi gizli yazışma programlarını ne kadar süreyle kullandığını savcılığa tek tek anlattı. Örgütün ilk gizli yazışma programı ‘Shu’yu kullandığını söyleyen gizli tanık, By Lock kullanımına ise 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra geçildiğini anlattı. 2015 yılının sonlarında ise “Tango” programının kullanıldığını söyleyen itirafçı, Tango programının darbe girişimi gecesi de kullanıldığını belirtti.
ATM’ler karar veriyor
Kamuoyunda sıkça dile getirilen “Eagle” isimli programın ise örgütün Jandarma teşkilatı yapılanması tarafından kullanılmadığını belirten tanık, hangi sistemin hangi devlet kurumu yapılanmasında kullanılacağına ise, örgün Arama Tarama Sorumlusu (ATM) olan “Müdürlerin” karar verdiğini söyledi. Programın değişimi için ATM denilen müdürlerin 15 günde bir toplandığını, belirlenen programların cep telefonu ve tabletlere yüklendiğini belirten gizli tanık, “Gizli programı kullanılmasına karar verilen örgüt mensubuplarına yüklenen bu sistemler örgüt üretimi ve şifreli olduklarından dolayı herhangi bir şekilde cihazların kendisi vasıtasıyla satın alınamamakta, ve örgüt mensubu olmayan kişiler tarafından kullanılamamaktadır” dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Önce Shu Sonra ByLockShuFetö
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