Önce kızını taciz etti sonra dükkanını bastı... Baba silahını çekip vurdu...

BURDUR Berberoğlu Pasajı’nda terzilik yapan Mehmet K., sabah saatlerinde işyerine gelen Şükrü Ayhan Tarım ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K. yanındaki ruhsatsız tabancayla Tarım’ın ayaklarına 4 el ateş etti. Her iki bacağından yaralanan Şükrü Ayhan Tarım ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mehmet K. ise polis tarafından gözaltına alındı.Mehmet K.’nin kızını rahatsız ettiği için Şükrü Ayhan Tarım hakkında daha önce savcılık ve emniyete şikayet dilekçesi verdiği belirtildi.
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