Önce ağzını bağladılar sonra... Skandal olay!

BODRUM Oda Orkestrası Sanat Yönetmeni Numan Pekdemir'in eşi emekli öğretmen Huriye Candan Pekdemir, Turgutreis Mahallesi'nde kaplumbağanın poşet içerisinde çöpe atıldığını fark etti. Pakdemir, eşinin yardımıyla evine götürdüğü kaplumbağayla ilgilenmeye başladı.
Numan Pekdemir, kaplumbağanın evlerinin bahçesinde köpekleriyle yaşadığını belirterek, " Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış bulduk." dedi.
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