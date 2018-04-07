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Önce ağzını bağladılar sonra... Skandal olay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı

Önce ağzını bağladılar sonra... Skandal olay!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, poşetle çöpe atılan kaplumbağaya bir hayvansever sahip çıktı

07 Nisan 2018 Cumartesi 19:01
Önce ağzını bağladılar sonra... Skandal olay!
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BODRUM Oda Orkestrası Sanat Yönetmeni Numan Pekdemir'in eşi emekli  öğretmen Huriye Candan Pekdemir, Turgutreis Mahallesi'nde kaplumbağanın poşet  içerisinde çöpe atıldığını fark etti. Pakdemir, eşinin yardımıyla evine götürdüğü kaplumbağayla ilgilenmeye  başladı.

Numan Pekdemir, kaplumbağanın evlerinin bahçesinde köpekleriyle  yaşadığını belirterek, " Kaplumbağayı bir naylon torba içerisinde ağzı bağlanmış  bulduk." dedi.

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MuğlaBodrum IlçesindeKaplumbağa
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