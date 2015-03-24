On binlerce adaya müjde

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı kamu görevlilerine ilişkin 73 bin ve 77 bin olarak öngörülen atama sayısı, AK Parti'nin verdiği önergeyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki yeniden yapılanma gerekçesiyle 73 bin 600 ve 77 bin 600 olarak değiştirildi.

Kabul edilen maddelere göre 47 bin öğretmen kadrosu ihdas edilecek. Bunların 35 bini bu yıl atanacak. Bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'na ait diğer hizmet sınıfları kadrolarından 2 bin 320 adedine de bu yıl içinde atama yapılacak.

Ev sahibi hükümet anlaşmaları veya Türkiye'nin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarının resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içinde katma değer vergisinden istisna olacak.

Bu kuruluşların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensuplarına Türkiye'de görevde bulundukları süre içinde yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları da katma değer vergisinden müstesna olacak.

Türkiye'deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye'de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ÖTV'den de istisna olacak.

Vergi Usul Kanunu'na eklenen fıkra ile elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılacak.

Yoklama faaliyetleri elektronik ortamda da yürütülebilecek ve yoklama fişleri elektronik ortamda da oluşturulabilecek.

TRT'nin her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi'nden yapacağı mal ve hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Arınç ile Gökçek arasındaki tartışma

Teklifin görüşmelerinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasındaki tartışma da muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme getirildi.

CHP Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 10 yıllık konsolide bütçe büyüklüğünün 45 milyar lira olduğunu belirterek, 40 kilometrelik metro hattına Gökçek'in ayırabildiği paranın 10 yıl boyunca 828 milyon lira olduğunu ifade etti. Günaydın, "Bütçesinin 50'de birini metro hattına ayıramayan, 10 yılda metro açamayan ve bunun için Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 milyar lira ilave para almak zorunda kalan bir büyükşehirden bahsediyoruz. 828 milyon lirayı metroya ayırdı da geriye kalan 44 milyar lirayı kim götürdü? Bunun cevabını başlaması gereken soruşturmalar elbette verecek" diye konuştu.

MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz da Arınç'ın sözlerinin yargıyı ilgilendirdiğini ifade ederek, "Türk Ceza Kanunu'nun devleti zarara uğratmaktan tutun, kamu arazilerini usulsüzce peşkeş çekmek, imar ve ihale yolsuzlukları yapmak gibi birçok maddesini ilgilendiren ve bu konuda Cumhuriyet savcılarını göreve çağıran sözler" dedi.

Arınç'ın açıklamalarının, İçişleri Bakanlığı'nı anayasanın "görevden uzaklaştırma" maddesi üzerinden işleme davet eden sözler olduğunu ileri süren Korkmaz, "Bu iddiaların Ankaralılar ve milletimiz adına açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Madem yolsuzlukla iştigal ettiğini biliyordunuz ve kamuoyuna açıkladınız, artık bu saatten sonra beklemek ne sizin vicdanınıza ne de kamu vicdanına uyar. Bildiğiniz her şeyi savcılarla paylaşmak durumundasınız" diye konuştu.