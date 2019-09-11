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Ömer Halisdemir’in yeğeni… O da bir kahraman olarak hayatını kaybetti!

FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

GÜNDEM 11.09.2019, 09:40
Ömer Halisdemir’in yeğeni… O da bir kahraman olarak hayatını kaybetti!
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken yaşamını yitirdi.

DENİZE ATLADI

 Tır şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.

#halil halisdemir #Mudanya #Niğde
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