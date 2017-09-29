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Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kuzey Irak sınırında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar’ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Yahya Acar’ın, kahraman komutan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu öğrenildi

Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı şehit oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kuzey Irak sınırında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yahya Acar’ın acı haberi baba ocağına ulaştı. Yahya Acar’ın, kahraman komutan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu öğrenildi

29 Eylül 2017 Cuma 12:55
Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı şehit oldu
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TÜRKİYE-Irak sınır hattında terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Özel Kuvvetlerde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar (41) şehit oldu. 4 askerin de yaralandığı çatışmada 3 PKK’lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi. Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Yahya Acar için bugün Şırnak Jandarma 23. Tümen Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

Özel Kuvvetlerde görevli olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın şehit haberi, memleketi Samsun’un Havza ilçesi Mısmılağaç Mahallesi’nde oturan baba Aslan Acar’a verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Acar, gözyaşlarını tutamadı. Güçlükle ayakta duran baba Aslan Acar’ın evine Türk bayrakları asıldı.

Öte yandan, hain saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan kahraman komutan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşı olduğu öğrenildi.

Şehit Yahya Acar’ın cenazesi memleketi Samsun’un Havza ilçesinde, yarın öğle namazını müteakip Kevser Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Mısmılağaç Mahallesi’ndeki aile kabristanlığına defnedilecek.

1997 yılında Şehit Yahya Acar ile birlikte askere giden amcasının oğlu Arif Acar, “Yahya Acar kardeşim Özel Kuvvetlerde görevliydi. Kendisi 15 Temmuz’da şehit olan Ömer Halisdemir’in silah arkadaşıydı. Kardeşim, malum operasyonlarda görev yapıyordu. Çıkan çatışmada şehit oldu. Vatanımız sağ olsun. Hepimiz bu vatan için ölmeye hazırız. Hepimiz öyle bir şehidin yakını olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
PKKHakkariYahya AcarÖmer Halisdemir
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