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Ömer Halisdemir'in habercisi bu detayı ilk kez anlattı

15 Temmuz 2016'da Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in habercisi olan er Ahmet Bozseki, "Komutanımız bize 'siz makamın ön tarafına gelmeyin demişti.' Bunu bizi korumak için söylemiş" derken, 18 Temmuz'da darbeye destek veren firari subayların kanalizasyona gizlendiğini anlatarak, "Nöbette rögar kapağının oynadığını fark ettik. Timlere haber verdik ve yapılan operasyonda firari subaylar yakalandı" dedi

Ömer Halisdemir'in habercisi bu detayı ilk kez anlattı

15 Temmuz 2016'da Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in habercisi olan er Ahmet Bozseki, "Komutanımız bize 'siz makamın ön tarafına gelmeyin demişti.' Bunu bizi korumak için söylemiş" derken, 18 Temmuz'da darbeye destek veren firari subayların kanalizasyona gizlendiğini anlatarak, "Nöbette rögar kapağının oynadığını fark ettik. Timlere haber verdik ve yapılan operasyonda firari subaylar yakalandı" dedi

23 Temmuz 2017 Pazar 13:38
Ömer Halisdemir'in habercisi bu detayı ilk kez anlattı
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ASKERLİĞE 96/2 tertip olarak Manisa Batı Kışla'da başladığını anlatan Ahmet Bozseki, usta birliğini Ankara-Gölbaşı'da yaptığını söyledi. "25 Haziran 2016 tarihinde haberci olarak seçildim ve makama görevlendirildim" diyen Bozseki, "Komutanımız Ömer Halisdemir'in habercisi oldum. Komutanımız çok iyi biriydi. Askere sahip çıkan, vatanını ve milletini seven, askerini ezdirmeyen biriydi. 15 Temmuz günü Özel Kuvvetler Komutanlığı makamının arka tarafında biz nöbet tutuyorduk. Silah ve uçak sesleri duyduk. Komutanımız Ömer Halisdemir bize, 'siz makamın ön tarafına gelmeyin. Arka taraflarda durun' dedi. Bizim bir şeyden haberimiz yoktu daha sonra bunu bizi korumak için söylediğini anladık. Helikopterlerin uçması, uçakların geçmesiyle biz biraz daha telaşlandık. Ardından Semih Terzi'nin helikopterden indiğini gördük. Semih Terzi önden gidiyordu, rütbeliler de arkasından geliyordu. Daha sonra silah sesleri geldi. Biz daha sonra Semih Terzi'nin kafasından vurulduğunu öğrendik. Komutanım Ömer Halisdemir'in de darbeciler tarafından şehit edildiğini öğrendik" diyerek yaşadıklarını anlattı.
  18 Temmuz'da Sinan Başçavuş ile birlikte nöbet tuttuğunu anlatan Bozseki, "Rögar kapağının açık olduğunu gördük. Daha sonra kapağın hareket ettiğini fark ettik. Ardından timlere haber verdik ve yapılan operasyonda darbe gecesi firar eden subaylar burada yakalanarak gözaltına alındı" diye konuştu.
  Askerliğini er olarak yapan Ahmet Bozseki, 26 Nisan 2017 tarihinde terhis olduğunu ifade etti.

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