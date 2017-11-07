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"Ömer Astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir"

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

"Ömer Astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir"

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Terzi'yi vurarak FETÖ'nün darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davaya devam edildi

07 Kasım 2017 Salı 12:53
"Ömer Astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir"
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FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general  Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer  Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin 18 sanığın yargılandığı davaya devam  edildi. 
 Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar ve  avukatları ile müştekiler şehit Halisdemir'in kardeşleri Soner ve Savaş  Halisdemir, karargahtaki olaylarda yaralanan Astsubay İsmail Oğuz ve darbeciler  tarafından öldürülen Astsubay Nedim Şahin'in eşi Ayşe Şahin ve çocukları hazır  bulundu.
 
Davanın 10'uncu duruşmasına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza  Kavakcı ile AK Parti milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Hüsniye Erdoğan ve  bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri de katıldı.
 
Duruşmada TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve bazı müşteki  avukatları sanıklara çapraz sorguda bulundu.
 
Başbakanlık Avukatı Alaaddin Varol, sanık Hasan Aksoy'a şehit  Halisdemir'i nereden tanıdığını ve cuntacı general Terzi ile karargaha  gelmesinden sonra Halisdemir'in kendisi ile ne konuştuğunu sordu.
 
Sanık Aksoy, "Ömer Halisdemir ile 2013'te kursta tanıştık. Ömer  Astsubay 15 Temmuz gecesi, bana ne işiniz var diye sormadı. 'Nereden  geliyorsunuz, Diyarbakır'da neler oluyor?' diye sordu. Ben de bir şey bilmediğimi  söyledim. Biz en arkadaydık, Ömer Astsubay hızla geçerek komutanın yanına gitti."  yanıtını verdi.
 
Silah sesi duyulduktan sonra eski tabur komutanı sanık Fatih Şahin'in  "ateş baskısı oluşturun" emri verdiğini ve çalılıklara koşan birisine ateş  edildiğini belirten Aksoy, "Ateş sonrası Şahin, 'Tamam, etkisiz hale getirdim,  öldürdüm.' dedi. Çalılıklara doğru giderken yerde kamuflajlı birinin yattığını  gördüm, yaklaştığımda Semih Terzi'nin vurulduğunu gördüm. Herkes şok olmuştu.  Terzi'yi içeri aldıktan sonra Mihrali Atmaca, 'tedbir alalım' dedi. Daha sonra  Ömer Astsubay'ı ayaklarından çekerek, güvenli bir bölgeye aldık. Kötü bir niyetle  değil, operasyonlarda da böyle çekiliyor." ifadelerini kullandı.
 
Yüzbaşı Volkan Vural Bal'ın Halisdemir'in vurulmasından sonra nabız  kontrolü yaptığını ileri süren Aksoy, "Mevziye gittiğimde, ambulans geldi.  Askerlerden biri, 'Çok küçük bir nabız var.' deyince, Volkan Yüzbaşıya,  'Hastaneye götürelim, Ömer Astsubayı konuştururuz, şebeke işi olabilir, şebekeyi  çökertiriz.' dedim. Mevziye bakarken, iki el silah sesini duydum, arkamı  döndüğümde Mihrali Üsteğmen'in silahını kılıfına koyduğunu gördüm." diye konuştu.
 
Başbakanlık Avukatı Varol, sanık Mihrali Atmaca'ya daha önce başka bir  şehirden Ankara'ya gelip buradan operasyona gidip gitmediklerini sordu. Sanık  Atmaca da daha önce böyle bir uygulamalarının olmadığını belirterek, Ankara  üzerinden daha önce böyle bir tecrübe edinmediğini söyledi.
 
TBMM Avukat Sinan Kılıçkaya da Atmaca'ya, 68 sanıklı Özel Kuvvetler  Komutanlığı davasının bir numaralı sanığı eski kurmay albay Ümit Bak'ın üzerinde  çıktığı iddia edilen isim listesini gösterdi. Atmaca, gösterilen listenin  kendisinin bulduğu liste olmadığını savunarak, bulduğu listenin küçük ve  kenarları tırtıklı olduğunu öne sürdü.
 
Sanık İsmail Çınar da TBMM avukatı Kılıçkaya'nın gösterdiği listenin  darbe girişiminde buldukları liste olmadığını ileri sürerek, "Mihrali Atmaca  yanlış hatırlıyor, biz Mehmet Ali Çelik'ten çıkan 17 kişilik listenin tutanağını  imzaladık." dedi.
 
Sanık Mehmet Bilge de sorulacak sorulara cevap vermeyeceğini kaydetti. Duruşmaya ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetöÖKKÖmer  Halisdemir
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