Ölümüyle Türkiye'nin gündemini sarsan Ceren'in son isteği yürek burktu

ORDU Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) oturduğu binada bıçaklayarak öldüren cezaevinden iki kez firar eden katil zanlısı dün gözaltına alındı. Ceren'i ölümü Türkiye gündemini sarsarken arkadaşlarından son isteği ise yürekleri dağladı. Ceren'in arkadaşlarına, "Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter" dediği ortaya çıktı.

ARKADAŞI, CEREN'İN SON İSTEĞİNİ ANLATTI

Ceren'in yakın arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş Hürriyet'e şunları anlattı: Ceren son 1-2 haftadır çok durgundu. Özellikle son 1-2 gündür dikkat çekici derecede sakindi. Biz bunu özel bir duruma bağlayamadık. Sınavlar vardı ve herkes durgundu zaten. Ondan olabileceğini düşünmüştük. Ceren kendi sorunlarını kendi başına çözebilen bir kızdı. Arkadaşlarının dertlerini dinleyerek çözümler üretebilecek olgunluktaydı. Sınıfta veya okulda da kimseyle sorunu yoktu. Zaten sorunlu tiplerle muhatap olacak biri değildi. 19 Kasım'da doğum günümdü. Bana sürpriz yapmışlardı. 6 Aralık da onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti.

ORDU VALİSİ: 12 SABIKASI VAR

Ordu Valisi Seddar Yavuz, 12 sabıkası bulunan katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini açıkladı. Vali Yavuz zanlının terminal civarında yakalandığını belirterek Ordu halkı ve emniyet teşkilatının hassasiyetine teşekkür etti. Yaralama ve adi suçtan da sabıkası olduğu öğrenilen şüphelinin Ceren ile ne gerçek hayatta ne de sosyal medyada bir teması ve bağlantısı tespit edilemedi. Arduç'un ifadesinde, Ceren'i neden öldürdüğü hakkında hiçbir gerekçe söylemediği öğrenildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, davaya müdahil olacaklarını açıkladı.