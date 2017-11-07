Ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Savcı kararını verdi

EVİNİN otoparkında baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan ve 30 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayıtını kaybeden İbrahim Erkal'ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Otoparkın ve binanın güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, Erkal'ın son görüştüğü kişilerin ve ailesinin ifadelerine başvurulmuştu.
TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi.
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