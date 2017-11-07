Ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi! Savcı kararını verdi

Otoparkın ve binanın güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş, Erkal'ın son görüştüğü kişilerin ve ailesinin ifadelerine başvurulmuştu.

EVİNİN otoparkında baygın halde bulunup hastaneye kaldırılan ve 30 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra hayıtını kaybeden İbrahim Erkal 'ın ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

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