Ölümüyle dünyayı ayağa kaldıran Kaşıkçı'nın vasiyeti ortaya çıktı!

SUUDİ Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen ve cesedi her yerde aranan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vasiyetinin Medine'ye gömülmek olduğu ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin Riyad'dan gelen açıklamalar, olayın nasıl geliştiğine ışık tutmazken, cesedin şu an nerede olduğuna dair de herhangi bir cevap barındırmıyor. Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, herkesin merak ettiği, "Cesedi nerede?" sorusuna yanıt arıyor.

KAŞIKÇI'NIN CESEDİ NEREDE?

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de giriş yaptığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkmamasının ardından geçen 18 gün sonrasında Suudi makamları, konsoloslukta çıkan bir kavga sonucu öldüğünü itiraf eden açıklamalarda bulundu. Gelişmeleri ilk günden itibaren yakından takip eden herkesin birinci gündeminde "Kaşıkçı'nın cesedi nerede?" sorusu yer alıyor. Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayıyla ilgilenen aktivistler, yazarlar ve gazeteciler, Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmek istiyor.

"KAVGADA, ELLE BOĞULARAK MI ÖLDÜRÜLDÜ?"

Amerikan New York Times gazetesi yazarı Roger Cohen, öldürülme haberinin ardından kaleme aldığı yazısında, alaycı üslupla ölüm olayına ilişkin "Kavgada elle boğularak mı?" öldürüldü sorusunu soruyor. Cohen yazısında, "Kaşıkçı'yla görüşmek için 15 kişi mi gönderildi? Onların birinde testere mi vardı? Kaşıkçı Başkonsolosluktan 17 gün sonra mı çıktı?" yönünde sorular da soruyor.

"POMPEO, RİYAD'A, HİKÂYE YAZMALARI İÇİN Mİ GÖNDERİLDİ?"

Cohen, Suudilerin hikâyeyi yeniden kurguladığına ilişkin düşüncesini ise, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad'a daha kabul edilebilir bir hikâye yazmaları için yollandıysa, bu görevin başarısızlıkla sonuçlandığı müjdesini vermek gerek" şeklinde ifade ediyor.

NOBEL ÖDÜLLÜ AKTİVİST: ASİRİ, BAŞARISIZ OLDUĞU İÇİN GÖREVDEN ALINDI

Öte yandan Nobel Barış ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkul Karman ise, Suudi Arabistan İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ile Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud bin Abdullah el-Kahtani'nin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı "suikastını skandalsız bir şekilde tamamlamada başarısız oldukları için görevden alındıkları" yorumunu yaptı.

PRENS SELMAN İSTİHBARATI YAPILANDIRACAK

Adı geçen iki şahsiyetin görevden alınmalarının ardından Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın başkanlığında kurulacak yeni bir komisyonla ülkenin genel istihbarat teşkilatının yeniden yapılandırılması emrini verdi.

"CEMAL'DEN SONRA BİN CEMAL ÇIKACAK"

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) tanınan akademisyen ve siyasi yorumcu Abdulhalik Abdullah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti: "Özgürlük yolunun yoldaşına Allah rahmet etsin. Bugün benim, Kaşıkçı'nın arkadaşları ve dünyanın tüm özgür insanları için çok hüzün verici bir gün. Hak sözü cesaretle söylemek için kim öne çıktıysa, özgürlük mücadelesine giriştiyse bunun bedelini ağır ödüyor. Dostum, senin yokluğunda da özgürlük yürüyüşü devam edecek. Cemal'in yokluğunun ardından özgürlük meşalesini eline alacak bin Cemal çıkacaktır."

"NEDEN DEFALARCA İNKÂR ETTİLER?"

Mısırlı düşünür ve akademisyen Seyfeddin Abdulfettah ise, Kaşıkçı olayına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrını eleştirerek, "Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın öldürülüşünü defalarca niye inkar etti? Adamın cesedi nerede? Kayboluşundan iki hafta sonraki bir zamana dek ölümüne neden olan 'Kavga hikâyesi' niye gecikti?" sorusunu yöneltti.

"MEDİNE'YE GÖMÜLMEK VASİYETİYMİŞ"

Yine Mısırlı ünlü aktivist Vail Guneym de "Yeryüzünün her yerinde insanlığa inananların birçoğunun akıllarında ve kalbinde düşünce şehidi Kaşıkçı'nın anısı yaşayacak" ifadesini kullandı. Guneym, Kaşıkçı'yı asil bir mücadele insanı olarak tanıdığını belirterek, Suudi Krallığı'ndaki akil adamların, bu vahşi suça katılan, planlayan ve onaylayan üst düzey olduğuna bakılmaksızın her kim varsa cezalandırılmasının önemini kavramalarını temenni etti.

"KAVGADA VEFAT ETTİYSE CESEDİ NEREDE?"

Suriyeli gazeteci Musa Ömer ise Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu sorarak, Kaşıkçı'nın Medine'ye defnedilme vasiyetinin olduğunu hatırlattı. Lübnanlı gazeteci Necla Ebu Mera da benzer ifadelerle, "Kavga sonucu vefat ettiyse cesedi nerede?" diye sorarak açıklamanın ciddiyetsizliğine işaret etti.

"GÖREVDEN ALINMALARI YETERLİ DEĞİL"

Yemenli gazeteci Hamdi el-Bekkari, Twitter'da "Herkesin merak ettiği, 'Cesedi nerede?' sorusuna cevap istiyoruz" ifadelerini paylaştı. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna dair cevabın zorunlu olarak verilmesi gerektiği konusunda hemfikir yorumculardan Bahreynli gazeteci Nezihe Said ise, adaletin tesisi için Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından Suudi yetkilileri görevden almasının yeterli olmadığını vurguladı.