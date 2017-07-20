‘Ölümlü Dünya’ geliyor

YILIN en iddialı komedi ve aksiyon filmi ‘Ölümlü Dünya’nın yönetmen koltuğuna Ali Atay otururken, senaryosunu ise Ali Atay, Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit, Volkan Sümbül ve Ali Demirel kaleme aldı.

Çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında yakaşık 1,5 ayda gerçekleştirilecek olan ‘Ölümlü Dünya’, hikayesi ve birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosuyla dikkati çekiyor.