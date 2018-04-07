Ölümleri dikkat çekmişti, sürü halinde görüldüler



TUNCELİ’de 2017 yılı Kasım ve Aralık aylarında yakalandıkları hastalık nedeniyle ölmeleriyle dikkatleri üzerine çeken dağ keçilerini baharla birlikte sürü halinde görünmeye başladı.

Tunceli’de özellikle Pülümür Vadisi ve dağlık kesimlerinde 2017 yılının Kasım ve Aralık aylarında keçi vebası nedeniyle dağ keçilerinde ölüm olayı gerçekleşmişti. Kış mevsiminin geçmesi ve baharın gelmesi ile birlikte dağ keçileri yollara kadar inmeye başladı. Özellikle tuz ihtiyaçlarını gidermek için yola kadar inen dağ keçilerinin sürü halinde görülmesi mutlu etti. Keçileri gören bazı vatandaşlar onları fotoğraflarken, kimileri de keçilerle selfie çekti.