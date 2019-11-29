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Ölümler hükümeti harekete geçirdi! Siyanür satışında değişiklik

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin siyanürle intihar etmesinin ardından Türkiye, dehşete düşüren olaylarla karşıya kalmıştı. Resmi Gazete'deki karara göre siyanürün halka satılması yasaklandı.

GÜNDEM 29.11.2019, 08:18
Ölümler hükümeti harekete geçirdi! Siyanür satışında değişiklik
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Yapılan değişiklikle, Yönetmeliğe endüstriyel kullanım ve profesyonel kullanım tanımları getirildi. Endüstriyel kullanım; madde veya karışımın sanayide kullanılmasını öngörürken, profesyonel kullanım ise madde veya karışımın endüstri dışında eğitim, sağlık gibi alanlarda kullanılmasını içeriyor.

HALK ARTIK SİYANÜRE ULAŞAMAYACAK

Yönetmeliğin ekinde yer alan "Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar" başlığına da yeni maddeler getirildi. Buna göre: Siyanürlü bileşikler; hidrojen siyanür, hidrosiyanik asit, tanımlar dışında kalan hidrojen siyanür tuzları, kalsiyum siyanür, kadmiyum siyanür, diciva siyanür oksit; civa (II) oksisiyanür, sodyum siyanür, bakır siyanür, potasyum siyanür ve çinko siyanür, madde olarak halka satış amacıyla piyasaya arz edilemeyecek ve internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda halka satılamayacak. Tedarikçi, bu tür bileşikleri piyasaya arz etmeden önce ambalajlarında açık, okunabilir ve silinmeyecek şekilde, "Yalnız profesyonel ve endüstriyel kullanım içindir" ifadesinin yer almasını sağlayacak.

ENDÜSTRİYEL VE PROFESYONEL KULLANIMA BEYANNAME ŞARTI

Siyanürlü bileşiklerin alt kullanıcıları ya da dağıtıcıları, "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan "Son Kullanıcı Beyannamesi"ni söz konusu bileşiklerin imalatçı ya da ithalatçısına vermekle yükümlü olacak. Siyanürlü bileşiklerin imalatçısı ya da ithalatçısı her yılın mart, haziran, eylül ve aralık ayı sonuna kadar beyannameleri Bakanlığa iletecek. Söz konusu düzenlemede belirtilen hükümler, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten 1 ay sonra yürürlüğe girecek.

SİYANÜRLÜ İNTİHAR VAKALARI

İntihar vakalarıyla birlikte siyanür Türkiye'nin gündeminde en çok konuşulanlar arasına girmişti. İlk olarak ekonomik zorluk çektiği iddia edilen 4 kardeş, İstanbul Fatih'te intihar etmişti. Bu olayın ardından 11 Kasım'da Antalya'da Selim Şimşek, internetten aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirlemiş, ardından intihar etmişti. İntihar notunda Şimşek 9 aydır çalışmadığını ve maddi zorluklar çektiklerini söylemişti. Bu olaydan 4 gün sonra iş adamı Bahattin Delen, İstanbul Bakırköy'deki evinde, eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen'i siyanürle zehirledikten sonra intihar etmişti.

#İstanbul #fatih #türkiye #Resmi Gazete #Ölüm #Siyanür satışı #siyanür
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