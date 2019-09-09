Ölümle pençeleşen müdür, darbecilere verdiği cevapla efsaneleşmişti
Geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karakörk, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin "Emrimize gireceksin" telefonuna "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem. Yüreğiniz yetiyorsa, gelin beni teslim alın" yanıtını vermişti.
HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
DARBECİLERE BOYUN EĞMEMİŞTİ
Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan Hatay İl Emniyet Müdürü Karabörk, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Erzurum'da görevli olan Karabörk, darbecilerin tehditlerine boyun eğmemesi ve kendisine verilen direktiflere verdiği yanıtlarla gündem olmuştu.
"HEMEN EMRİMİZE GİRİN"
Hatırlanacağı üzere Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi o gece Erzurum'da da devlet-ordu el ele verdi. Erzurum'da halk, belediye başkanlığı, valilik, emniyet müdürlüğü ve asker işbirliği yaptı. Kentin merkezindeki 9. Kolordu Komutanlığı'ndan dönemin komutanı Korgeneral Şeref Öngay'ın emriyle herhangi bir asker dışarı çıkmadı. Kolordu Komutanlığı'nda karartma uygulanarak, olası gerilimin önüne geçildi. Darbe girişiminin ilk saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ü Genelkurmay'dan arayan bir darbeci, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yönetime el koyduk. Hemen emrimize girin" dedi.
"SİZİN GİBİ KÖPEKLERİN EMRİNE GİRMEM"
Kanunsuz emre uymayan Erzurum İl Emniyet Müdürü, "Ben sizin gibi köpeklerin emrine girmem yüreğiniz yetiyorsa gelin beni teslim alın. Bakın alnınızın ortasından kurşun nasıl yiyeceksiniz" yanıtını verdi.
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