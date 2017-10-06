Ölümden kıl payı kurtuluş kamerada

FACİANIN eşiğinden dönülen kaza Tuzla Şifa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yönetiminde bulunan aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İsa Aktaş, aracıyla önce karşı yönden gelen bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Aktaş yönetimindeki araç önce park halindeki bir otomobile çarptı ardından ise kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak güçlükle durabildi. Kaldırımda bulunanların ölümden kıl payı döndüğü kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü İsa Aktaş'ı ambulansla Tuzla Devlet Hastanesine kaldırdı.

“Direk olmasaydı bizi öldürmüştü”

Kaza anını anlatan İbrahim Türk, ”Direk olmasaydı benle yeğenim feci şekilde can veriyorduk. Yukarıdan hızlıca geldi. Minibüs vardı minibüse vurdu. Yandaki esnaf aracına çarptı. Oradan kaldırıma çıktı. Direk olmasaydı bizi öldürmüştü. Bizde yanımızdaki esnaf arkadaşlarda hepimiz tost olmuştuk” dedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan facianın eşiğinden dönülen kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen aracın önce seyir halindeki bir minibüse çarptığı görülüyor. Hızını alamayan aracın daha sonra park halinde bulunan araca çarparak kaldırıma çıktığı görülüyor. Aracın daha sonra kaldırımda bulunan elektrik direğine çarparak durduğu görüntülerde o esnada da kaldırımda oturan ve yürüyen vatandaşların panikle kaçtığı görülüyor.