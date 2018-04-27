Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoförün, motosikletli gencin yanına gitmek yerine sökülen boyaları kontrol etmesi, "bu kadarına pes" dedirtti. Bir süre sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrıldı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı.

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