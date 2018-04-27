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Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

İstanbul Taksim’de cadde üzerinde seyreden motosikletli kendisine çarpan özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

İstanbul Taksim’de cadde üzerinde seyreden motosikletli kendisine çarpan özel halk otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

27 Nisan 2018 Cuma 09:47
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
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KAZA, önceki gün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hat numaralı 34 YP 0394 plakalı özel halk otobüsünün şoförü kavşağa gireceği esnada yanında seyreden motosikletliye çarptı.

Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yere düşerek otobüsün altına girmekten son anda kurtuldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsteki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Kaza anı kameraya yansıdı. 

MOTOSİKLETLİYE DEĞİL OTOBÜSÜN BOYALARINA BAKTI

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla yere düşen sürücü ve motosikleti yerden kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise kapıdan dışarıya bakarak olanı biteni izledi.

O esnada otobüsün içinden elinde telefonla dışarıya çıkan şoförün, motosikletli gencin yanına gitmek yerine sökülen boyaları kontrol etmesi, "bu kadarına pes" dedirtti. Bir süre sonra otobüs şoförü olay yerinden ayrıldı. 

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