Ölüm yıl dönümünde alçak saldırı! Adını taşıyan binaya molotof attılar

ALMANYA'NIN Kassel kentinden hizmet veren Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ve Yunus Emre Cami, bölücü terör örgütlerinin Molotoflu saldırısına uğradı. Farklı tarihlerde üç kez saldırıya uğrayan Kültür merkezinde son saldırıda maddi hasar meydana geldi. Pazar sabahı saat 04.30 sıralarından yüzleri kar maskesiyle kapalı dört kişi ellerindeki molotof kokteylileri Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezine atarak yakmaya çalıştılar. Olay yerinde incelemelerde bulunan Alman polisi güvenlik kamera kayıtlarını alarak faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRGANLARIN DÖRT KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Saldırıyla ilgili olarak açıklamada bulunan Kassel Muhsin Yacıoğlu Kültür Merkezi Başkanı Mustafa Koç, Saldırganların emniyet yetkililerine teslim edilen video görüntülerinden, dört kişi oldukları belirlenen faillerin bir an önce ele geçirilmesi istedi.

KOÇ: SALDIRILARIN DEVAM ETMESİ ENDİŞELERİMİZİ ARTTIRMAKTADIR

Başkan Koç, "Bu tür saldırıların, günbegün artarak devam etmesi endişelerimizi arttırmaktadır. Yetkililerden daha hassas bir şekilde ivedilikle, Almanya için de artık utanç verici bir noktaya ulaşan, bu tür faili meçhul eylemlerin üzerine gitmesini bekliyoruz. Tüm Türk toplumunu, bu tür saldırılarla oluşturulmak istenen provokeye gelmemesi konusunda sağduyulu olmaya çağırıyoruz" diyerek vatandaşlarımızı sükunete davet etti.