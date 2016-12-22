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Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!

4 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar 1005 DEAŞ'li terörist öldürüldü. Bölgeden gelen bilgilere göre DEAŞ'lı teröristlerin yüzlerce araca zırh takıp bombalı araç haline getirdiği ve teröristlerin çoğunun canlı bomba yeleği giydiği öğrenildi

Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!

4 Ağustos 2016'da başlayan ve 121. gününe giren Fırat Kalkanı Harekâtı devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSO ile birlikte düzenlediği operasyonlarda bugüne kadar 1005 DEAŞ'li terörist öldürüldü. Bölgeden gelen bilgilere göre DEAŞ'lı teröristlerin yüzlerce araca zırh takıp bombalı araç haline getirdiği ve teröristlerin çoğunun canlı bomba yeleği giydiği öğrenildi

22 Aralık 2016 Perşembe 16:26
Öldürülen DEAŞ'lı teröristlerin üzerinde şoke eden detay!
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FIRAT Kalkanı Harekatı'nın sürdürüldüğü Suriye'nin El Bab bölgesinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin onlarca bombalı saldırısı da askerlerin dikkati ile önlendi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, çok sayıda teröristin, yanlarına zırh takıp bomba yükledikleri 100'den fazla araçla saldırı girişimleri önlendi. Bomba yüklü aracın peşinden ilerleyen diğer araçlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin bazılarının ise üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunduğu görüldü. Teröristlerin hem bomba yüklü araçla, hem de canlı bomba olarak askerlerin bulunduğu mevzilere yönelik düzenlemeyi planladıkları intihar eylemleri engellendi. Etkisiz hale getirilmelerinin ardından fotoğrafları çekilen teröristlerin birçoğunun üzerinde intihar yeleği olduğu de görüldü.
Türk askerleri bir yandan hendeklerdeki el yapımı patlayıcıları etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer yandan ise kar ve sisli havayı fırsat bilerek intihar eylemi için üzerlerine gelen teröristlerle mücadele ediyor.
BOMBALI ARAÇLAR TESPİT EDİLİP VURULUYOR
Bombalı araçlar, keşif vasıtaları ile tespit edilip savaş uçaklarının nokta operasyonları ile vuruluyor. El Bab’ın ele geçirilmesinin ardından Türk ordusunun desteğindeki ÖSO unsurları, Münbiç’e yürüyecek. 

TSK'DAN 'FIRAT KALKANI' AÇIKLAMASI
SURİYE'de sürdürülen ve dünden bu yana 16 askerin şehit olduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerde 160 terör örgütü DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.
Suriye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü başlatılan ve 121'inci gününe giren Fırat Kalkanı harekatında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın merkezi konumundaki El Bab'a ilerleyişi devam ediyor. Daha önce Hastane olan ancak DEAŞ'lı teröristler tarafından son 2 yılda barınma ve mühimmat deposu olarak kullanılan Akil Tepesi'ndeki binanın etrafının kuşatılmasıyla yoğunlaşan çatışmalar bugün de devam etti. Çatışmalar sırasında DEAŞ'lı teröristlerin bomba yüklü araçlar ile saldırılarında dün sabahtan bu yana 16 asker şehit oldu, 30'u aşkın asker de yaralandı.  
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede dün akşamdan bugün saat 15.00'e kadar yürütülen çalışmalarda, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından kuşatılmış olan Bab'ın teröristlerden temizlenerek kontrol altına alınması için havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle ileri harekata devam edildiği belirtildi. 
Gün içerisinde çıkan çatışmalarda; 93 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede söyle denildi:
"İki kahraman silah arkadaşımız ve 5 muhalif şehit olmuş, 38 muhalif ise, yaralanmıştır. Bir bombalı araç imha edilmiştir. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 228 DEAŞ terör örgütü hedefi (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 90 hedef (70 Barınma yeri, 2 Cephanelik, 10 DEAŞ mevzii,  8 silah monteli araç) imha edilmiş,  67 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Dünden itibaren toplam 160 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi."
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